Жителей Республики Татарстан предупредили о высокой вероятности нового всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. С предостережением сегодня, 29 апреля, выступил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По словам медицинского чиновника, по состоянию на 28 апреля повторную вакцинацию прошли 297 639 человек. А сделать второй компонент должны 741 389 человек.

"Как вы видите, эта дельта растет, она сегодня достигает уже более 400 тысяч человек", — подчеркнул Жаворонков.

По прогнозам медиков, новая волна ковида может накрыть со всей мощью Татарстан уже в конце мая-начале июня.

"И от того, насколько мы сегодня будем расторопны, оперативны в процессе вакцинации, станет зависеть то, с каким успехом мы пройдем потенциальный всплеск заболеваемости", — отметил Жаворонков.