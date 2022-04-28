Недолго жительница села Сафоново Зеленодольского района была всенародной героиней, которая спасла школу от нападения на детей соседа с топором. Как сообщает Пруфы.рф, следователи заинтересовались и самой женщиной, поскольку есть мнение, что она просто оговорила своего соседа-пенсионера из чувства мести.

Напомним, женщина позвонила в школу и заявила, что к ним идет старик с топором, который высказывал цели убить детей. Когда 82-летний мужчина подошел к школе, двери в ней уже были закрыты, а директор учебного заведения вызвала Росгвардию.

Пенсионера задержали, а выяснив, что у него есть проблемы с психикой, отправили в Зеленодольский психиатрический диспансер.

Следствие тем временем выяснило, что у соседки с пенсионером был старый территориально-бытовой конфликт. Узнав, что дед пошел за внуком в школу, женщина и придумала эту историю, позвонила в школу и заявила, что идет террорист с топором.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этой соседки за заведомо ложный донос.