На Украине при выполнении воинского долга погиб еще один татарстанец - капитан-танкист из Чистополя Евгений Квашенников. Его гибель подтвердила пресс-служба районной администрации. Евгений был заместителем начальника штаба танкового батальона войсковой части № 52562.

"Он до последнего оставался верным воинской присяге и воинскому долгу, защищая интересы своего Отечества и будущего России", - говорится в сообщении.

Евгений окончил школу № 12 в Чистополе, в 2005 году поступил в Казанского танковое училище. Успешно окончил его и начал служить. Капитан прошел крещение боевыми действиями в Сирии, был награжден медалями "За воинскую доблесть" и "За отличие в военной службе".

Прощание с Евгением состоится сегодня, 28 апреля.