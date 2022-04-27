Жительница села Столбовое в Крыму подозревается в жестокой расправе над собственным новорожденным ребенком.

Тело малыша нашли в выгребной яме общественного туалета, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по РК и Севастополю.

Следователи установили, что в марте женщина родила ребенка, после чего решила задушить его, в потом и избавилась от трупа:

"Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая завернула тело младенца в несколько полиэтиленовых пакетов и выбросила в выгребную яму общественного туалета", - рассказали подробности в СК.

Женщина задержана и во всем созналась. Дело расследуют об убийства новорожденного. Мать воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей - им 15 и 17 лет. Официально она нигде не работает.