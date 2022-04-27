В Татарстане возобновлено следствие по делу бывшего руководителя "Татфондбанка" Роберта Мусина. Сегодня, 27 апреля, в Верховном суде Республики Татарстан бывший банкир должен был произнести последнее слово, но гособвинители попросили зачитать ряд экспертиз, пишет "Татар-Информ".

Мусин, собственно, и сам не возражал: он заявил, что пока не готов выступить с последним словом, ему необходимо обсудить ряд вопросов с адвокатом.

Судебное следствие возобновили. И известно, что Мусину слово дадут, но только 27 июля, когда все стороны снова выступят в прениях.

Ранее Вахитовский районный суд Казани приговорил Роберта Мусина к 12 лет лишения свободы. Бывшего банкира признали виновным в превышении должностных полномочий. Следствие оценило общий ущерб почти в 50 млрд рублей.

Защита экс-банкира сейчас пытается обжаловать суровый, по их мнению, приговор и настаивает на том, чтобы дело было переквалифицировано по статье о злоупотреблении полномочиями.