В Сибири следователи установили личность женщины, которая была матерью двойняшек, чьи скелетированные останки нашли в заброшенном доме в поселке Шагалово. Ее подозревают в жестокой расправе над обоими новорожденными.

Напомним, тела малышей нашел подросток, который собирал по заброшенным домам металлолом.

Известно, что задержанной 29 лет, она живет в соседнем районе и имеет на содержании двух несовершеннолетних детей.

Останки отправили на экспертизу. СК возбудил уголовное дело.

На первом же допросе женщина рассказала, что родила двойню дома, дети не подавали признаков жизни, а потому она и отнесла из тела за сарай в заброшенное строение.

Расследование уголовного дела продолжается.