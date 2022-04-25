Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что рынок труда республики могут ожидать определенные проблемы.

"Первая задача — сохранение рабочих мест, это определяет стабильную работу предприятий, — заявил Минниханов. — Сегодня в режиме неполной занятости находятся 5 тысяч 700 человек, и в ближайшее время данный показатель может увеличиться в 2 раза, Минтруд этим занимается. Есть неполный рабочий день, есть простои».

При всем этом глава Татарстана призвал не игнорировать необходимость мониторинга теневой зарплаты, важно легализовать доходы татарстанцев, для этого нужно усилить старания по сокращению неофициального рынка труда.

"Когда все это идет, никто никого не проверяет, начинаются все эти конвертные выплаты и работа без оформления трудовых отношений — этого быть не должно", — заявил президент РТ.