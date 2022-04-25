Сначала отреклась, а теперь передумала: Чулпан Хаматова нашла, как заработать на россиянах деньги

Недавно эмигрировавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова придумала способ заработка, об этом сообщает radiokp.ru.

Актриса решила вести онлайн-курсы по актерскому мастерству для русскоговорящей аудитории. Что интересно в объявлении о курсах Чулпан Хаматова рассказывает, что является народной артисткой России и актрисой театра «Современник». Хотя буквально в начале марта сожгла все мосты после переезда. Дала пару интервью неоднозначных, уволилась из театра, а звание народной оказалось для нее «бредятиной».

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять ''народная артистка России'', но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать. Для меня ценность профессии не в званиях», — заявила из Латвии Хаматова.

Как писал ранее 5-tv.ru, артистка уже нашла работу в местном Новом Рижском театре. Однако заработок разнится. Приглашенная звезда будет получать около 800-950 евро в месяц. При этом расходы на коммуналку за дом площадью в 250 квадратных метров обойдется от 450–550 евро в лучшем случае.