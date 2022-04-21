В школах Республики Татарстан поднимут два флага: государственный флаг России и государственный флаг Татарстана, также будут исполнять два гимна - российский и республиканский.

Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Как рассказал Хадиуллин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил Единым днем поднятия государственного флага Российской Федерации 25 апреля 2022 года.

В Татарстане эта традиция также стартует 25 апреля в школах, затем продолжится в пришкольных лагерях дневного пребывания, в профильных сменах Министерства образования и науки РТ.