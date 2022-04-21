Издание Baza сообщило о происшествии в Нижнекамске. Там сотрудник полиции нанес задержанному удар ногой в пах, в результате чего мужчина лишился яичка. От удара тестикула лопнула, и только наутро в камере для административных задержанных мужчина заметил большую синюю опухоль на месте, где ранее было яичко. Спасти тестикулу не удалось, врачи ее удалили.

В МВД по Республике Татарстан заявили, что проводится проверка по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудником полиции в Нижнекамском районе.

"Предварительно установлено, что сотрудник нанес телесные повреждения административно-задержанному, доставленному за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении.

Если вина сотрудника будет доказана, отметили в МВД РТ, то его уволят со службы по отрицательным мотивам, и он понесет наказание в соответствии с законодательством.