На улице Тэцевской в Казани случилось массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека. Предварительно установлено, что аварию спровоцировал водитель "Лады Гранты", который не выбрал безопасной скорости при движении.

Авария случилась накануне поздно вечером напротив дома № 4Б. 30-летний водитель "Лады Гранты" превысил скорость и врезался в "Приору", которая ехала впереди, от удара ее отбросило на припаркованную "Газель".

В дорожном происшествии пострадали трое пассажиров "Гранты" и 25-летний водитель "Приоры", уточнили в ОГИБДД УМВД России по Казани.