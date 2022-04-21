Вахитовский районный суд Казани накануне принял решение о мере пресечения для шестерых членов банды Басаева. Их задержали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии совместными усилиями. Пятеро были задержаны в Татарстане, один - в Петербурге.

Татарстанцы Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов принимали личное участие в нападении на роту псковских десантников, которое произошло 29 февраля 2000 года в Чечне. Бой вблизи села Улус-Керт отнял жизнь 84 десантников 6 роты.

По ходатайству следствия им избрали меру пресечения в виде ареста. В СИЗО они пробудут два месяца - до 19 июня.

Всем шестерым предъявлено обвинение по статье УК РФ "Вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих".

Сами обвиняемые свою вину не признают, говорят, что ни в каком бою не участвовали.