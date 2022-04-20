Сбор подписей против бесконтрольного и бурного роста цен на продовольствие, медикаменты и услуги ЖКХ начала депутат городского совета Набережных Челнов Татьяна Гурьева. Народная избранница намерена направить все собранные подписи Президенту РФ Путину и Президенту РТ Минниханову. Также копии направят в Госсовет Татарстана, в Государственную думу. Гурьева утверждает, что жизненно важные товары подорожали на 50-100%.

"Понимаем трудности нынешней ситуации, но считаем, что часто цены повышаются неоправданно. Цены повышаются искусственно, явно ради обогащения кучки толстосумов", - убеждена Гурьева.