Военная спецоперация - это не война. Ее отличие в том, что целью спецоперации является сохранение жизней мирного населения. Традиционная война такого приоритета не ставит, сообщил "АиФ" бывший командующий ВДВ России, генерал-полковник Владимир Шаманов.

"Главное – сберечь людей. Этим специальная военная операция и отличается от войны. Война подразумевает другое отношение, война – это война", – сказал генерал, отвечая на соответствующий вопрос.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее целью Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".