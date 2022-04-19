Накануне, 18 апреля, вечером из квартиры одного из жилых домов на улице Абсалямова в Казани пришлось экстренно госпитализировать 40-летнего мужчину, которому нанесли рану на шею. В покушении на убийство задержали 35-летнего брата супруги пострадавшего. Мужчина состоит на психиатрическом учете. Вину задержанный уже признал.

Предварительно установлено, что нетрезвый братец жены громко включил музыку, сестра сделала ему замечание. И тогда брат решил "воспитать" сестру и направился к ней. Именно в этот момент между ними и встал ее муж.

Началась драка, в ходе которой злоумышленник ударил потерпевшего ножом. Опасный предмет у него после этого отобрали.

В пресс-службе республиканского Следкома отметили, что будут обращаться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.