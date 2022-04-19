Прошедшие сутки снова напомнили Татарстану, что проблема коронавируса никуда не ушла, просто временно отошла на второй план в свете иных событий. Тем не менее, за сутки в Татарстане выявили 245 новых случаев заражения коронавирусом, а число госпитализаций при этом выросло вдвое: в больницы доставлены 68 человек, тогда как накануне госпитализировать пришлось только 34 татарстанца.

Информация предоставлена оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции РТ.

С начала пандемии в Татарстане подтвердилось 142 107 случаев заболевания. Выздоровели 135 977 человек, в том числе 245 — за прошедшие сутки. Умерли от коронавирусной инфекции за весь период 1 949 заболевших, из них трое — за вчерашний день.