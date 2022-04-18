Жительница Мариуполя благодарна своей собаке. Пес Айс смог предупредить ее о том, что летят ракеты ВСУ, и тем самым спас ей жизнь.

Пес с первых дней обстрелов был рядом с хозяйкой, никуда не отходил, и так, вероятно, научился предсказывать новые нападения одному ему понятным способом. В этот раз он подал людям сигнал, что пора прятаться. Начал внезапно лаять, подталкивать людей мордой к входу в подвал. И как только люди последовали "совету" пса, на Мариуполь посыпались ракеты, сообщает ТК "Звезда".

"Он как ребенок. Деток у меня нет, к сожалению. В Мариуполе случился у меня сердечный удар. Был выкидыш, такая беременность.... Мы на сумках ехали, молились. Не попали ни под единый обстрел. Мы чудом выбрались и приехали в Бердянск. Много было блокпостов, проверки проходили", — рассказала хозяйка Айса.