Фарид Мухаметшин отчитался о своем заработке. В 2021 году, согласно декларации о доходах, он заработал 21,8 миллиона рублей, что ровно в два раза больше, чем Председатель Госсовета Татарстанаотчитался о своем заработке. В 2021 году, согласно декларации о доходах, он заработал 21,8 миллиона рублей, что ровно в два раза больше, чем годовой доход главы государства Владимира Путина

При этом сам Мухаметшин заработал меньше, чем в предыдущие годы: в 2020 году он получил 23 миллиона, а 2019-м - 38,9 миллиона рублей.

В собственности Мухаметшина два ретроавтомобиля ("Волга" и "Победа" 1954 года выпуска). Председатель Госсовета владеет снегоходом и снегоболотоходом.

Жена Мухаметшина за 2021 год заработала 14,4 миллиона рублей. На двоих у них есть два дома. Один площадью 257 квадратных метров, а другой на 308 квадратов. Есть у Мухаметшиных и две квартиры. Площадь одной составляет 520,8 квадратных метра, а вторая на 153,3 квадратных метра. В собственности у них есть земельный участок, а также парковочные места и гаражи.