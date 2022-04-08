В Московской области, в Одинцове, ученик 9 класса умер дома у своей одноклассницы, когда дети готовились вместе к контрольной работе, сообщает KP.RU.

15-летний школьник пришел к девочке, чтобы вместе подготовиться к контрольной, он сел на диван и буквально через несколько минут потерял сознания. Помимо девочки дома был ее дедушка, который помог ей попытаться привести ребенка в чувство. Поняв, что не получается, дедушка вызвал скорую помощь. Медикам спасти школьника не удалось.

Причина смерти пока не установлена, сообщает издание. Тело мальчика отправили на экспертизу.