Россия намерена завершить военную специальную операцию на Украине в обозримом будущем, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Песков отметил, что Россия надеется на то, что "в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей" либо завершится переговорами. И то, и другое станет окончанием спецоперации.

Журналисты уточнили, действительно ли речь идет о ближайших днях. На это Песков отметил, что он имел в виду "обозримое будущее", не уточнив, о каком именно сроке идет речь.