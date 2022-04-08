В Волгоградской области, в поселке Михайловка, молодая мать убила своего новорожденного ребенка своей слишком большой грудью. По данным издания "Блокнот Волгоград", дело занялся Следственный комитет.

Предварительно установлено, что мать решила покормить ребенка грудью и задремала от усталости рядом с ним.

Грудь накрыла ребенку органы дыхания, и он не смог убрать голову из-под большой молочной железы. Кроха задохнулся, что и обнаружила мать, когда проснулась.

СК проводит доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.