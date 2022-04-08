Знаменитый тренер по борьбе на поясах Алмас Загрутдинов погиб в возрасте 63 лет, об этом сообщила утром мэрия Набережных Челнов. Однако обстоятельства гибели приведены не были. По данным ФАН, прославленный спортсмен, подготовивший десятки чемпионов, погиб в ДТП.

Сообщается, что смертельная авария случилась на 46-м километре трассы Альметьевск-Нурлат. О ней мы сообщали накануне . Водитель легковой "Лады", выйдя на встречку, совершил лобовое столкновение с грузовой "Газелью". Водитель, которым и был тренер Загрутдинов, погиб на месте. Его пассажир госпитализирован.

Погибший являлся мастером спорта России. Помимо этого, среди его воспитанников — победители и призеры чемпионатов РФ и мира. Сам Алмас становился "Спортсменом года" в Татарстане.