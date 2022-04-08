В возрасте 63 лет не стало известного тренера по борьбе на поясах Алмаса Загрутдинова. Информацию о его гибели подтверждает мэрия Набережных Челнов, причем, речь идет именно о гибели, хотя обстоятельства трагедии пока не называются.

"Алмас Талипович был человеком, полностью погружённым в свою работу, в воспитание спортсменов", – сообщается в телеграм-канале мэрии Челнов.

Мастер спорта России, судья международной категории, Алмас Загрутдинов подготовил несколько десятков мастеров спорта. Среди его воспитанников – победители и призёры чемпионатов и кубков России и мира. В 2018 году он стал "Спортсменом года" в Татарстане.

Время и место прощания станут известны позже.