В Казани маленький годовалый ребенок отравился угарным газом. Сообщение о ЧП в экстренные службы поступило накануне вечером, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Девочку 2020 года рождения из квартиры в доме № 5 по улице Голубятникова в столице Татарстана доставили в ДРКБ. Состояние ребенка не угрожает его жизни, врачи диагностировали отравление легкой степени тяжести. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины случившегося.