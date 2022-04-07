Общественные обсуждения по засыпке реки Казанки в Казани отменены. Они были назначены на 11 апреля и должны были пройти в КЦ "Московский". Постановление об отмене общественных обсуждений сегодня подписал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

В ходе общественных обсуждений следовало проанализировать воздействие на окружающую среду и экологию при засыпке водного объекта в федеральной собственности. Однако с просьбой прекратить процесс общественных обсуждений в исполком обратились представители ООО "Эко М".