Новый перинатальный центр, который проанонсировал ранее Президент РТ Рустам Минниханов, появится на улице Чуйкова в Казани, на базе родильного дома горбольницы № 7. Строительство центра оценили в 942,9 миллиона рублей, деньги будут брать из республиканского бюджета. Тендер с указанием точной суммы появился на портале государственных закупок.

Здание будет похоже на перинатальный центр при РКБ, во всяком случае проектная документация второго взята за основу и в новом проекте.

Перинатальный центр будет восьмиэтажным, общая площадь составит 13,8 тысяч квадратных метров. Мощность - 100 коек.

Согласно проекту госконтракта, объект необходимо сдать до 30 ноября текущего года.