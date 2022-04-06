В Казани сегодня, 6 апреля, открыли здание нового республиканского противотуберкулезного диспансера. Он рассчитан на 680 посетителей в сутки. Одновременно он может обслуживать 420 взрослых и 260 детей в день. Стоимость работ составила 1,165 млрд рублей.

В открытии приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов и министра здравоохранения республики Марат Садыков. По видеосвязи приняли поздравления от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.

Принимать пациентов в новом здании на проспекте Победы, 69б начнут уже в понедельник.