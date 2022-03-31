В Казани бывшего руководителя отдела УМВД подозревают в сборе и "сливе" персональных данных татарстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Татарстану.

Следователи установили, что в разные периоды с 2019 по 2020 год мужчина по просьбам своего родственника и товарища занимался сбором и дальнейшим "сливом" данных о личностях пятерых жителей Татарстана.

Причастность к совершению преступления бывший полицейский не признает. Ему огласили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Дело передали в Вахитовский районный суд Казани.