В Татарстане за назойливость и нарушение норм законодательства с коллекторов взыскано более 1,3 миллиона рублей. С начала этого года татарстанцы пожаловались в службу судебных приставов на коллекторов целых 225 раз.

По каждому обращению проведены проверки, возбуждены административные дела, составлены 35 протоколов и нарушениях. В общей сложности коллекторы заплатили 1 миллион 340 тысяч рублей.

Напомним, что федеральное законодательство запрещает коллекторам звонить более одного раза в сутки и более двух раз в неделю.