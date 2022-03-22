В Татарстане планируется открыть пассажирскую навигацию 30 апреля. Об этом накануне сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков.

"Одной из основных задач в настоящее время является подготовка к пассажирской навигации 2022 года и обеспечение ее бесперебойной работы", — отметил Айрат Садыков.

Судоходным компаниям, которые будут работать, рекомендовано своевременно завершить все ремонтные и подготовительные работы на судах и дебаркадерах, чтобы качественно и без срыва обозначенных сроков приступить к работе.