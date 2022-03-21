В Татарстане в лесу поймали 24-летнего парня с пистолетом и пятью гранатами, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани. Его подозревают в незаконном обороте оружия.
Сотрудники полиции поймали молодого казанца около 23 часов ночи в лесном массиве в поселке Залесный. При себе у парня был пакет, а в нем - завернутый в полотенце пистолет с обоймой, 8 патронов, 5 гранат, емкости со стальными шариками, газовый баллончик, набор звуковых сигнальных средств и мобильный телефон.
Экспертиза показала, что патроны являются спортивно-охотничьими пистолетными патронами калибра 9 мм. А пистолет ранее был переделан самостоятельно из списанного охолощенного пистолета в полноценную огнестрельную единицу.
Парень рассказал, что данный пакет со всем его содержимым нашел в лесу еще в 2019 году, хранил у себя, а сейчас решил вернуть пакет обратно в место обнаружения. Но это не убедило стражей порядка. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия".
Ранее мы сообщали, что житель Казани убил свою сожительницу всего одним ударом в ногу.