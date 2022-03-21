В Татарстане в лесу поймали 24-летнего парня с пистолетом и пятью гранатами, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани. Его подозревают в незаконном обороте оружия.

Сотрудники полиции поймали молодого казанца около 23 часов ночи в лесном массиве в поселке Залесный. При себе у парня был пакет, а в нем - завернутый в полотенце пистолет с обоймой, 8 патронов, 5 гранат, емкости со стальными шариками, газовый баллончик, набор звуковых сигнальных средств и мобильный телефон.

Экспертиза показала, что патроны являются спортивно-охотничьими пистолетными патронами калибра 9 мм. А пистолет ранее был переделан самостоятельно из списанного охолощенного пистолета в полноценную огнестрельную единицу.

Парень рассказал, что данный пакет со всем его содержимым нашел в лесу еще в 2019 году, хранил у себя, а сейчас решил вернуть пакет обратно в место обнаружения. Но это не убедило стражей порядка. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия".