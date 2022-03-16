Накануне в Москве состоялась инаугурация Казани в статусе молодежной столицы Организации исламского сотрудничества. Церемония прошла в Доме приемов МИД России.

По словам Президента Татарстана Рустама Минниханова, новый статус Казани поможет не только Татарстану, но и всей России: это создаст надежную платформу для налаживания связей с исламскими странами мира.

"Присвоение Казани статуса молодежной столицы "Организации исламского сотрудничества" — это прекрасная возможность нашей республике и стране укрепить взаимодействия со странами исламского мира. Будем рады видеть всех присутствующих на наших мероприятиях", — обратился к участникам церемонии Рустам Минниханов.

Пользуясь случаем, Президент РТ напомнил, что с 19 по 21 мая в республике пройдут мероприятия, приуроченные к 1100-летию принятия Волжской Булгарией ислама.