Глава Минсельхозпрода Республики Татарстан Марат Зяббаров сообщил, что в торговых сетях региона удалось выявить спекулянтов. Они в огромных количествах скупают сахар, а потом некоторое время выжидают и перепродают товар по более высокой цене. Именно поэтому в ряде магазинов республики введено ограничение на продажу сахара в одни руки.

По словам чиновника, подобное ограничение - мера контроля. Спрос на сахар в Татарстане вырос за неделю в 16 раз, и магазины физически не успевают заполнять полки этим товаром.

Спекулянтов, на которых уже обратили внимание, стараются запомнить и зафиксировать, но они объезжают несколько торговых центров, выкатывая к машинам полные тележки сахара.