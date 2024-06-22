Метшин возглавил Ассоциацию городов и муниципалитетов БРИКС+

В мэрии Казани прошло заседание, в ходе которого учредили новую Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

На встрече присутствовало более 200 мэров, вице-меров и представителей муниципалитетов из стран международного объединения.

Ассоциация называет своими целями совместное решение экологических и социальных проблем, обмен опытом и удачными практиками, развитие инфраструктуры и обмен культурами.

Также участники встречи приняли декларацию и выбрали главу организации на время её становления. Ассоциацию возглавил мэр Казани Ильсур Метши.