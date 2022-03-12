Сегодня, 12 марта, на совещании в Доме Правительства РТ Президент республики Рустам Минниханов рассказал, какие две задачи он считает самыми важными в условиях санкций. Он считает, что власти должны эффективнее решать социально-экономические задачи, а потому первая задача - сохранить рабочие места в условиях санкционного кризиса. Вторая задача - продовольственная безопасность.

По словам Минниханова, важно не допустить дефицита лекарств, продовольствия и непродовольственных товаров первой необходимости.

Кроме того, власти финансово поддержат семей с детьми и граждан незащищенных категорий.

Сейчас в Татарстане налажен ежедневный мониторинг цен на товары первой необходимости. Создан резервный фонд сахара и муки.

В середине уходящей недели Татарстан перешел в режим повышенной экономии бюджетных средств.