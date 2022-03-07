В Казани задержаны трое предполагаемых участников массового побоища, которое устроили подростки на улице Восстания. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

По данным пресс-службы ведомства, в полицию поступило сообщение об инциденте у ресторана фастфуда на улице Восстания. Но когда полиция приехала, подростки уже успели разбежаться. Проанализировали записи с камер наблюдения и установили, что драка была конфликтом двух групп молодых людей. Подростки имели при себе арматуру и дубинки.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего, а также устанавливают других причастных к драке лиц.