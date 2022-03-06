Разблокировать, пришло твое время: Торрент Rutracker снова заработал в России

Главный источник пиратского интернет-контента для россиян, торрент-трекер RuTracker снова заработал на территории России.

Он был разблокирован и вычеркнут из реестра запрещенных в стране ресурсов.

Ранее, вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин выступил с предложением разблокировать RuTracker. Таким образом ответить, так сказать, санкциям голливудских кинокомпаний, которые отказываются от проката своих фильмов в нашей стране. В результате это они и сделали.

Напомним, RuTracker был заблокирован Роскомнадзором в 2016 году за незаконное распространение авторских произведений.