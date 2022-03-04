В микрорайоне Салават Купере в Кировском районе Казани за последние дни произошли две попытки суицида среди подростков. В первом случае, из окна выпала 14-летняя девочка, которая осталась жива и сейчас с множественными травмами находится в больнице в тяжелом состоянии.

Второй случай, к сожалению, привел к гибели подростка. 16-летний подросток погиб.

Предварительное расследование навело следователей на мысль, что подростки могли попасть под чье-то влияние, кто-то внушил им мысли о суициде или создал для него предпосылки. Следком РТ возбудил дело по статье "Доведение до самоубийства".