Принято решение перенести Специальную Олимпиаду 2023 году из Казани. Решение объясняется ситуацией вокруг Украины, санкциями, введенными против России, а также отсутствием возможности у организаторов гарантировать безопасность делегациям Спецолимпиады.

"С грустью, досадой и глубоким разочарованием Special Olympics International сегодня объявляет, что мы не будем проводить Всемирные зимние игры в Казани, Россия, которые должны были начаться 21 января 2023 года", — говорится в сообщении организаторов на официальном сайте.

Также организаторы отметили, что более полувека и спортсмены, и волонтеры, и гости Специальной Олимпиады были вне политики, являясь силой, которая "защищает достоинство, радость и инклюзию для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями во всем мире".

Первоначально Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани должны были пройти 22−28 января 2022 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на январь 2023 года.