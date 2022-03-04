Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина уходит в декрет, и заменит ее на время отпуска по родам и уходу за ребенком ее первый заместитель Инсаф Галиев. Об этом сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на пресс-службу АИР РТ.

Инсаф Галиев родился в 1977 году, учился в КФУ по специальности "международные отношения", имеет диплом юриста.

С 1997 года по 2007-й трудился в министерстве торговли РТ, добрался до должности начальника отдела координации международных внешнеэкономических связей.

С 2007 года по 2012 год возглавлял отдел координации международного и межмуниципального сотрудничества аппарата Казанской городской Думы.

С 2012 года является заместителем Минуллиной.