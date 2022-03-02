В одной из больниц Москвы скончалась женщина из Киргизии, которую госпитализировали после группового изнасилования. Все случилось в подъезде одного из домов на Волгоградском проспекте.

Жители позвонили в скорую и сообщили, что шестеро неизвестных надругались над женщиной. Также они ее сильно избили.

Медики обнаружили потерпевшую без сознания, жертва группового изнасилования уже впала в кому, ее доставили в больницу.

В больнице установили, что у женщины к тому же тяжелейшее отравление этанолом и перелом носа. Женщина умерла в реанимации.

Полицейские уже задержали двоих из шести насильников. Оба оказались соотечественниками погибшей.