В Бурятии перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в покушении на убийство бывшей сожительницы и четверых детей.

Как сообщает региональное Управление СКР, 31-летний мужчина узнал, что его бывшая возлюбленная начала встречаться с другим. Он решил отомстить, и ночью пробрался к дому, где жила женщина с четырьмя детьми. Облил крыльцо горючей жидкостью и подпалил.

Потом он пошел искать дом, где живет его соперник. Поджег тот, на который подумал.

Пожар заметили соседи, они разбудили людей в горящем доме и помогли выбраться на улицу. Мать и один из детей получили ожоги, дом оказался полностью уничтожен огнем. Второй дом, как выяснилось, к сопернику отношения не имел, там жила семья, которая также успела вовремя проснуться и эвакуироваться.

Через несколько дней задержали поджигателя. Дело расследовали и направили в суд.