Юбилей президента Татарстана, санкции и переговоры России и Украины: Главное на 1 марта

Зеленский прокомментировал ход переговоров с российской стороной. Рустам Минниханов встретил 65-летие. А в кинотеатрах России отменяются зарубежные премьеры. Что еще необычного произошло за день, можно узнать в вечернем дайджесте.

1 марта юбилей отмечает Президент Татарстана Рустам Минниханов

Сильный хозяйственник, внимательный руководитель республики по итогам января и февраля этого года успел попасть в ТОП-3 национального рейтинга глав регионов, в ТОП-10 медиарейтинга руководителей в России (Подробности).

В Татарстане в марте могут смягчить действующие антиковидные меры

Роспотребнадзор региона обратился к татарстанцам и попросил помочь в том, чтобы приблизить долгожданный момент. Для этого важно носить маску, соблюдать социальную дистанцию, прививаться и ревакцинироваться (Подробности).

Зеленский заявил, что переговоры с Россией пока не принесли нужного Украине результата

Переговоры проходили вчера на территории Белоруссии (Подробности).

Расследование смертельной аварии в Татарстане с вахтовым автобусом завершили

Инцидент произошел ранее, 1 декабря 2021 года, на 9-м километре трассы Елабуга - Гари - Абалач. Автобус «Marcopolo Bravis» с сотрудниками ЕлАЗа в салоне столкнулся со стоящей фурой Mercedes Benz из Челябинска (Подробности).

Зарубежные кинокомпании приостановили показ фильмов в РФ: в Казани не продают билеты на "Бэтмена"

Первой от проката фильмов в РФ отказалась The Walt Disney Company — временный запрет на показ, прежде всего, коснется мультфильма "Я краснею" от студии Pixar (Подробности).