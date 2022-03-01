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Фото: addnt.ru

Юбилей президента Татарстана, санкции и переговоры России и Украины: Главное на 1 марта

01.03.2022, 21:00 226 prokazan.ru
Основное на 1 марта 2022 года

Зеленский прокомментировал ход переговоров с российской стороной. Рустам Минниханов встретил 65-летие. А в кинотеатрах России отменяются зарубежные премьеры. Что еще необычного произошло за день, можно узнать в вечернем дайджесте.

1 марта юбилей отмечает Президент Татарстана Рустам Минниханов

Сильный хозяйственник, внимательный руководитель республики по итогам января и февраля этого года успел попасть в ТОП-3 национального рейтинга глав регионов, в ТОП-10 медиарейтинга руководителей в России (Подробности).

В Татарстане в марте могут смягчить действующие антиковидные меры

Роспотребнадзор региона обратился к татарстанцам и попросил помочь в том, чтобы приблизить долгожданный момент. Для этого важно носить маску, соблюдать социальную дистанцию, прививаться и ревакцинироваться (Подробности).

Зеленский заявил, что переговоры с Россией пока не принесли нужного Украине результата

Переговоры проходили вчера на территории Белоруссии (Подробности).

Расследование смертельной аварии в Татарстане с вахтовым автобусом завершили

Инцидент произошел ранее, 1 декабря 2021 года, на 9-м километре трассы Елабуга - Гари - Абалач. Автобус «Marcopolo Bravis» с сотрудниками ЕлАЗа в салоне столкнулся со стоящей фурой Mercedes Benz из Челябинска (Подробности).

Зарубежные кинокомпании приостановили показ фильмов в РФ: в Казани не продают билеты на "Бэтмена"

Первой от проката фильмов в РФ отказалась The Walt Disney Company — временный запрет на показ, прежде всего, коснется мультфильма "Я краснею" от студии Pixar (Подробности).

 

Политика Рустам Минниханов Владимир Путин Общество
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Женщина-подполковник МВД выпала из окна с пятого этажа и погибла
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Самолет АН-26 ВКС России потерпел крушение, экипаж погиб
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Хакеры Anonymous объявили кибервойну России
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Два учителя погибли при обстреле школы на Донбассе
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Военные чиновники Европы заявляют, что Европа и США не хотят воевать с Россией
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Российские представители ЛГБТ выступили с антивоенным призывом: нетрадиционные казанцы поддержали
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Мать и отчим ответят за групповое убийство 6-летнего ребенка, который плохо читал
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Под жесткие санкции попали Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк
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Зеленский попросил Путина о переговорах: просьбу передал через Макрона
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В городах России люди выходят на незаконные акции, полиция задерживает их сотнями
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Юристы рассказали, с кого требовать денег за упавшие на машину или на голову сосульки
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Минобороны подсчитало, сколько военных объектов Украины уничтожили за первые сутки
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Вирусолог предупредил о необратимом последствии коронавируса: инвалидность - в лучшем случае
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В Минобороны РФ заявили, что военные армии Украины массово покидают занимаемые позиции
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Женщина родила дома, замотала ребенка в полотенце и оставила умирать в ванной
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