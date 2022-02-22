В Набережночелнинский городской суд передано уголовное дело в отношении доцента КФУ, которого обвиняют в интимной связи с 12-летней школьницей. Как сообщает Chelny-biz.ru , 35-летний мужчина сознался в содеянном. Сейчас он находится под домашним арестом.

Сообщается, что в интимной связи с девочкой уличили и еще двух взрослых мужчин, в отношении них также возбудили уголовные дела, один из них категорически отрицает все обвинения.

Доцента КФУ, напомним, задержали около месяца назад. В полицию обратились родители ребенка.

Известно, что подозреваемый работает в филиале КФУ в Челнах, является доцентом кафедры информационных систем, кандидатом технических наук.