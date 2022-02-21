Сотрудники прокуратуры Татарстана живо заинтересовались сообщениями СМИ о том, что в Песчаных Ковалях под Казанью снегом с крыши чуть не убило детей. Женщина, благодаря невероятной молниеносной реакции, спасла малышей, оттащив в сторону, на это место через секунды свалилась с грохотом лавина с крыши.

Прокуроры проверили факты и установили, что за данный дом отвечает управляющая компания "Экономстрой+". Ранее, как выяснилось, прокуратура уже предупреждала руководителя этой УК о недопустимости нарушений.

Ведомство оценит работу коммунальщиков, в данный момент решается вопрос о возбуждении административного дела. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.