В Татарстане в крупном мошенничестве заподозрили 46-летнего депутата Совета Чистопольского сельского поселения. Правоохранителям удалось установить, что женщина-депутат в 2019 году возглавляла КФХ и по федеральному проекту получила грант на 2,9 миллиона рублей. Это были целевые средства, которые должны были быть направлены на покупку лошадей и увеличение поголовья до 80 голов.

Деньги женщина потратила на другие цели, а для того, чтобы создать видимость, что бюджетные рубли освоены правильно, заключила сделку с собственным мужем, который владел другой фермой. Документы о том, что жена купила у мужа нужное число лошадей, были депутатом предоставлены в Минсельхоз республики. Расследование дела продолжается.