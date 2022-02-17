Новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" способен размножаться не только в горле и носу, но и в кишечнике, и тогда появятся совершенно нетипичные для ковида симптомы. С таким заявлением выступил профессор медицины Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study.

Профессор отметил, что в этом случае появятся шесть симптомов, которые обыватели редко сопоставляют с ковидом: тошнота, рвота, боль в животе, вздутие, изжога и диарея. Обычно при таких признаках люди думают, что отравились, что-то съели, что возникли проблемы с ЖКТ. А надо, считает Тим Спектор, срочно уходить на самоизоляцию и сдавать тест на коронавирусную инфекцию.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Он одинаково быстро поражает как привитых, так и уже переболевших другими штаммами пациентов.