У Дины Гариповой будет ребенок, а у Жириновского начал воспаляться мозг: Главное на утро 15 февраля

Счет заразившихся коронавирусом в Татарстане идет на тысячи, да и погода чудит то снегом, то туманом. Зато у певицы Дины Гариповой через пару месяцев родится малыш. Предлагаем ознакомиться с основными событиями на утро 15 февраля.

ПОГОДА

Во вторник, 15 февраля, в Татарстане будет облачная погода с прояснениями. Днём небольшой снег, местами слабая метель. Утром в отдельных районах туман. Дневная температура воздуха составит от -6 до -1 градуса.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

За минувшие сутки в регионе выявили 3970 новых инфицированных, общее число заболевших с начала пандемии составило 73 156 человек.

Госпитализированы 389 человек, остальные лечатся на дому.

ТРАНСПОРТ

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. Кроме того, в общественном транспорте продолжает действовать система QR-кодов. Без них пользоваться транспортом запрещено.

По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица, местами туман. Водителей и пешеходов в условиях тумана и плохой видимости просят сохранять бдительность и быть очень осторожными.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

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Фото: samara.er.ru

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Камиль и Василий.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 11 ФЕВРАЛЯ

Сретение Господне – один из 12 главных христианских праздников и отмечается на сороковой день от рождения Христа. В этот день нельзя сквернословить, а также отправляться в путешествие.

Что можно делать

На Сретение можно подарить своим близким людям икону Божьей Матери, но делать это нужно только в том случае, если они тоже верующие и у них дома уже нет подобной иконы. Также стоит делать добро: например, помочь нуждающимся. Можно пожертвовать деньги, продукты, одежду в благотворительные организации. Не забудьте позаботиться о своих родных и близких.

Что нельзя делать

Так как запреты в большие церковные праздники похожи между собой, в Сретение запрещалось работать. Вместо труда необходимо было посветить день молитве и самопознанию.

15 февраля запрещено грустить и унывать, так как Сретение – большой православный и радостный праздник.

В этот день категорически запрещено конфликтовать, ссориться, ругаться, повышать друг на друга голос и оскорблять других. Если вы начнете проявлять негативные эмоции, то можете быть наказаны.