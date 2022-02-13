Шестиклассницу нашли без сознания и с разбитой головой в школьной раздевалке

10 февраля в раздевалке школы № 43 Мурманска нашли ученицу шестого класса с разбитой головой. Об этом сообщает murmansk.kp.ru.

Как сообщили в руководстве школы, девочка внезапно потеряла сознание, упала и ударилась головой. В момент инцидента она была вместе с одноклассницами. Школьнице срочно вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся ее маме. Сейчас девочка проходит лечение в медучреждении.

“Администрация школы, классный руководитель находятся на постоянной связи с мамой ученицы. Проводится расследование”, - сообщили в комитете по образованию администрации Мурманска.