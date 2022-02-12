О погоде в Татарстане: снег прекратится, атмосферное давление повысится, но похолодания не ожидается

Воскресенье, 13 февраля, в Татарстане выдастся облачным, с прояснениями. Обещают небольшой снег и умеренный юго-западный, западный ветер. В ночное время температура воздуха составит от -10 до -5 градусов. А днем температура будет колебаться от -8 до -3 градусов. На дорогах гололедица.

Предварительно, в начале следующей недели атмосферное давление в регионе повысится, осадки прекратятся.

14 февраля в Татарстане будет облачно. Ночью и утром местами обещают туман. Возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха ожидается от -15 до -10 градусов, в прояснениях до -20 градусов. В дневное время температура воздуха составит от -8 до -3 градусов. Гололед на дорогах сохранится.